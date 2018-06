أفضل عشرة أفلام مقتبسة في تاريخ السينما (صور)

تعتبر الأفلام المقتبسة عن روايات او قصص حقيقية من أهم العناصر المؤثر في المشاهد العاشق للفن السابع في جميع أنحاء العالم لما تحمله من تأثير مزوج على المشاهدين يجمع بين قوة القصة أو الرواية التي اقتبس منها الفيلم و قوة تجسيدها على الشاشة الفضية.





وشهدت السينما العالمية عبر تاريخها مئات الأفلام التي كان نجاحا متركزا على اقتباسها من قصص ملحمية وروايات ناجحة،كان منها عشرة أفلام جاءوا في قائمة مجلة people كأفضل عشرة أفلام مقتبسة في تاريخ السينما.





وجاء في مقدمة هذه القائمة فيلم Great Expectations المقتبس من رواية الأديب الشهير تشارلز دكنس والتي طرحت في السينما عام 1946.





وفي المركز الثاني جاء فيلم The Age of Innocence المقتبس عن رواية الكاتبة "إيديث وارثون" وتحمل نفس الاسم ، والذي قدم للسينما في عام 1993.





وفي المركز الثالث جاء فيلم To Kill A Mockingbird المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة هاربر لي وطرح في السينما عام 1962.





وفي المركز الرابع جاء فيلم Doctor Zhivago المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب بوريس بانكس ، والذي طرح للسينما في عام 1965.





وفي المركز الخامس جاء فيلم The Godfather أو الأب الروحي المقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير ماريو بوزو والذي طرح للسينما على ثلاثة أجزاء كان اولها في عام 1972.





وفي المركز السادس جاء فيلم American Psycho المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب بيرت إيستون ، والذي طرح للسينما في عام 2000.





وفي المركز السابع جاء فيلم The Silence of the Lambs المقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب توماس هاريس، والذي طرح للسينما في عام 1991.





وفي المركز الثامن جاء فيلم The Big Sleep المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب ريموند تشاندلر ،وطرح للسينما في عام 1946 .





وفي المركز التاسع جاء فيلم The Prime of Miss Jean Brodie المقتبس من رواية بنفس الاسم للكاتبة موريل سبارك،والذي طرح للسينما في عام 1969.





وفي المركز العاشر جاء فيلم Wuthering Heights المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة إيميلي برونتي، والذي طرح للسينما في عام 1939.