لأول مرة يعلق الإسباني بيب جوارديولا على الاتهامات الموجهة ضده بالعنصرية من قبل اللاعب يايا توريه، قائلاً: "إنه كاذب".



في حوار مع قناة "تي في3" رد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لأول مرة على اتهامات اللاعب يايا توريه مشدداً: "إنه كاذب!".



وكان يايا توريه الذي سيودع هذا الصيف مان سيتي بعد ثمانية أعوام قضاها مع الفريق ودافع عن ألوانه خلال 319 مباراة، اتهم المدرب الكاتالوني بالعنصرية.



وشهدت العلاقة بينه وبين غوارديولا توتراً كبيراً، خاصة وأن لاعب منتخب كوت ديفوار لم يلعب الموسم الماضي سوى في 17 مباراة فقط، متسائلاً حول ما إذا "كان لون بشرته له علاقة بذلك".



واعتبر المخضرم البالغ من العمر 35 عاماً أن لغوارديولا "مشاكل مع اللاعبين الأفارقة، وذلك في كل الأندية التي مر بها، وأتساءل (...) يدعي أن ليس لديه أي مشاكل مع اللاعبين السود، لأنه ذكي للغاية حتى لا يقع في الفخ. لن يعترف بذلك أبداً".



وحسب توريه، فإن هذا التوتر يعود حتى إلى المواسم الثلاثة التي لعب فيها توريه في برشلونة بقيادة غوارديولا، وذلك ما بين 2007 و2010.



في المقابل ردّ غوارديولا قائلاً: "إنه يكذب وهو يعرف ذلك، كنا سنتين في فريق واحد، والآن فقط يقول هذا الكلام، لماذا لم يواجهني به قبل".



ودخل اللاعب الألماني جيروم بواتينغ على الخط مدافعاً بقوة عن مدربه السابق غوارديولا، موضحاً: "لا يمكنني أبداً تأكيد ما قاله يايا توريه، في بايرن لم أشعر بذلك أبداً".



يذكر أن بيب غوارديولا درب بايرن ميونخ الألماني ما بين موسمي 2013 و2016.