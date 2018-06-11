زعيم كوريا الشمالية يجلب "مرحاضه" الخاص إلى سنغافورة (صورة)

جلب زعيم كوريا الشمالية ​كيم جونغ أون​، مرحاضه الخاص إلى ​سنغافورة​ التي يزورها من أجل القمة التاريخية المرتقبة مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.





وقالت مجلة "بيزنيس إنسايدر" الأميركية، إن الزعيم الكوري الشمالي يجلب معه دائما المراحيض أينما حل، مشيرة إلى أن المراحيض لا توجد في القطار الخاص بالزعيم بل في المركبات الأصغر حجما مثل السيارات أو المركبات المصممة للتضاريس الصعبة مثل الجبال.



