الاتحاد السكندري يجدد إعارة كريم الديب
الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:23 م
محمد عبد الفتاح
نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تجديد إعارة الظهير الأيسر كريم الديب لمدة موسم واحد من نادي المقاولون العرب.
ووقع كريم الديب في حضور محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ووكلاء اللاعب ميدو حزين وسيد مرعي.
يذكر أن الديب انتقل لزعيم الثغر خلال الانتقالات
الشتوية يناير الماضي لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة وشارك بمباريات الدوري وتصفيات
البطولة العربية وظهر بشكل طيب دفع محمد عمر المدير الفني لطلب تجديد إعارته.
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