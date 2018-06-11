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بعد تعاقده مع "mbc".. عمرو أديب يلتقي وليد الإبراهيمي (صور)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:24 م
بعد تعاقده مع mbc.. عمرو أديب يلتقي وليد الإبراهيمي (صور)
عمرو أديب مع مالك قنوات mbc
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نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا تجمع الإعلامي عمرو أديب مع مالك مجموعة قنوات "mbc"، وليد الإبراهيمي.

وكان الإعلامي عمرو أديب، وقع رسميًا مع مجموعة "إم بي سي" لتقديم برنامج عبر شاشتها، ووقع العقد الذي يعد الأكبر لإعلامي عربي في الوطن العربي عن المجموعة "بتال القوس".

بعد تعاقده مع "mbc".. عمرو أديب يلتقي وليد الإبراهيمي (صور)
بعد تعاقده مع "mbc".. عمرو أديب يلتقي وليد الإبراهيمي (صور)
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