"القومى للاتصالات" يدرس تخفيض أسعار التجوال مع روسيا أثناء كأس العالم

يدرس الجهاز القومى لتنظيم الأتصالات، العروض التى تنوى شركات المحمول الأربعة تقديمها لخدمة التجوال الدولى بين مصر وروسيا أثناء بطولة كأس العالمى فى الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبل ، لتمكين المشجعين المصريين من الحصول على أسعار أفضل خلال فترة مشاركة المنتخب المصرى بالمونديال.





وأضاف الجهاز أن الشركات ستقدم عروضًا ترويجية خاصة خلال فترة المونديال، لكن لا يمكنها الاستمرار بنفس الأسعار المخفضة طوال الوقت، حيث تخضع أسعار التجوال لاتفاقيات مع شركات المحمول بالخارج والأسعار بتلك الدول، إضافة إلى ارتفاع أسعار تكلفة التشغيل وتحرير سعر الصرف.