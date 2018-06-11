الخطيب يلبي دعوة أسرة الكاراتيه للإفطار في مدينة نصر

أقامت أسرة الكاراتيه بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، حفل إفطار داخل مقر النادي بمدينة نصر، حضره الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، ورؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي.

وظهرت روح "أسرة النادي الأهلي" خلال حفل الإفطار، والذي حرص فيه الأعضاء على إلتقاط الصور التذكارية مع الخطيب، والذي لبي الدعوة وتواجد بين الأعضاء.

جدير بالذكر أن الكاراتيه قد حقق الفوز بالدوري الموسم الماضي، وبدون هزيمة، وواصل تفوقه علي المستوي المحلي في اللعبة، كما يضم الكاراتيه كوكبة من اللاعبين الدوليين.