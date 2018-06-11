"واحد : واحد" برنامج كوميدي لـ أيمن وتار والسعودي شاكر الشريف بالتزامن مع كأس العالم

أعلنت خدمة "VIU" للفيديو الممتاز حسب الطلب عن تقديم برنامج كوميدي من إنتاجها هو الثالث الذي تقدمه للمنطقة، ويبدأ عرض البرنامج الكوميدي الساخر "واحد: واحد" بالتزامن مع بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في 15 يونيو الجاري في روسيا ويتابعها الملايين من عشاق الكرة في العالم العربي.

ويبشر البرنامج المرتقب جمهور "VIU" بكونه مختلفاً، من خلال ابتعاده عن الأسلوب التقليدي للبرامج الرياضية التي تناقش التفاصيل الفنية لكرة القدم، فهو يسلّط الضوء بدلاً من ذلك على التفاصيل والأخبار المصاحبة لمباريات كأس العالم بطريقة هزلية. ويتسم البرنامج الحواري بخفة الظل ويستهدف متابعي مباريات كرة القدم خلال موسم كأس العالم، سواء من المشجعين المتعصبين لمنتخباتهم أو المشاهدين العاديين من محبي مشاهدة كرة القدم الجميلة.

وتعاونت خدمة "VIU" مع نجمين من مشاهير الكوميديا العرب، من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لتقديم البرنامج حول البطولة الرياضية العالمية الكبرى التي تأهل إليها منتخبا البلدين. إذ اختير لتقديم البرنامج كل من الكوميدي المصري أيمن وتار، الذي اشتهر من خلال برنامجي "رمضان جالك" و"تكلينغ جاينتس"، بجانب الفنان السعودي شاكر الشريف، أحد أكثر الأعضاء شعبية في "نادي جدة للكوميديا".

ويدور برنامج "واحد:واحد" في 11 حلقة تُعرض حصرياً عبر خدمة "VIU" وتنقسم كل حلقة إلى خمسة أقسام تهتمّ بعرض أخبار كأس العالم بطريقة ساخرة، وعروض الغناء، والتفاعل المباشر مع وسائل التواصل الاجتماعي وما ينشره المشاهدون فيها.

وبهذه المناسبة، قال وسام قطان، نائب الرئيس للمحتوى والتسويق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "فيوكليب"، إن بطولة كأس العالم ترتبط بقدر كبير من الإثارة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى انتشار كثير من البرامج التي تتناول أحداث البطولة بالتفصيل والتحليل والنقاش والتي يتابعها عشاق الكرة في المنطقة، وأضاف: "أردنا في "VIU" تقديم شيء مختلف ليتلاءم مع جمهور مستهدف أوسع يشمل متابعي كرة القدم الموسميين، فابتكرنا "واحد:واحد" الذي يتفاعل فيه مقدماه مع جمهور المشاهدين لحظة بلحظة".

ومضى إلى القول: "تأهل منتخبا مصر والسعودية إلى نهائيات كأس العالم في روسيا هذا العام، وسيلتقي المنتخبان خلال دور المجموعات في مباراة واحدة! لذلك كان الجمع بين هذين البلدين في برنامجنا أمراً طبيعياً".