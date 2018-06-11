مفاجأة.. البقرة التي عبرت "الحدود" بشكل غير قانوني تنجو من الإعدام!

وافقت بلغاريا، الاثنين، على عدم إعدام البقرة "بينكا"، بسبب عبورها حدود الاتحاد الأوروبي دون أوراق تثبت حالتها الصحية، وذلك بعد احتجاجات دولية على خطط قتلها.





وشردت بينكا من قطيعها قرب قرية مازاراتشيفو البلغارية الشهر الماضي، ثم عبرت حدود الاتحاد الأوروبي حتى وصلت إلى صربيا المجاورة.





وعندما عادت بعد أسبوعين قررت السلطات إعدامها لعدم وجود أوراق تثبت حالتها الصحية، وفقا لإرشادات دخول الحيوانات إلى دول الاتحاد.





لكن قصة بينكا أثارت احتجاجات دولية على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في بريطانيا، حيث صور مؤيدو الانفصال عن الاتحاد الأوروبي البقرة على أنها إحدى ضحايا بيروقراطية بروكسل.





ووقع مؤيدون لحقوق الحيوان، منهم مغني فريق البيتلز السابق السير بول ماكارتني، على عرائض تطالب حكومة بلغاريا بإنقاذ البقرة البالغة من العمر 5 سنوات.





ووافقت وكالة سلامة الغذاء في بلغاريا على مراجعة حالة البقرة بينكا، وقالت يوم الاثنين إن نتائج الفحوص أثبتت سلامتها.



