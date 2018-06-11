لصالح الفراعنة.. إصابة نجم وسط أوروجواي قبل مباراة مصر

أصيب لوكاس توريرا نجم وسط منتخب أوروجواي بالتواء في الكاحل خلال تدريب اليوم قد يبعده عن مباراة منتخب مصر يوم الجمعة في افتتاح مباريات بلاده بكأس العالم 2018.









وكشفت صحيفة "فوتبول" في أوروجواي عن أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة بقيادة أوسكار تاباريز تلقى صدمة كبيرة عقب إصابة توريرا لاعب نابولي الإيطالي في الكاحل.









وتقع منتخبات مصر وأوروجواي وروسيا والسعودية في المجموعة الأولى بالمونديال.



