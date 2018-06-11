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العراق: توقيف 4 متهمين بحرق مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:07 م
العراق: توقيف 4 متهمين بحرق مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد
أرشيفية
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وكالات
 

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق توقيف 4 أشخاص بتهمة الضلوع في حرق مخازن المفوضية العليا للانتخابات في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، القاضي عبدالستار بيرقدار، في بيان إن "محكمة تحقيق الرصافة قررت توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، 3 منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في مفوضية الانتخابات".

وأضاف البيان: "بهذه المناسبة يكرر مجلس القضاء الأعلى تحذيره لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بالوثائق الخاصة بالانتخابات، إذ ستتخذ أقصى العقوبات بحقه".

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