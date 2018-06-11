العراق: توقيف 4 متهمين بحرق مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد





أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق توقيف 4 أشخاص بتهمة الضلوع في حرق مخازن المفوضية العليا للانتخابات في بغداد.





وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، القاضي عبدالستار بيرقدار، في بيان إن "محكمة تحقيق الرصافة قررت توقيف 4 متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، 3 منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في مفوضية الانتخابات".





وأضاف البيان: "بهذه المناسبة يكرر مجلس القضاء الأعلى تحذيره لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بالوثائق الخاصة بالانتخابات، إذ ستتخذ أقصى العقوبات بحقه".



