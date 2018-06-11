صفعة جديدة لـ محمد رمضان من مهرجان "بياف" اللبناني

أعلن ميشال ضاهر، رئيس مهرجان "بياف"، الذي يقام بالعاصمة اللبنانية بيروت، إهداء فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان، إلى النجم العالمي الراحل، عمر الشريف، المعروف بأصوله اللبنانية، مشيرا إلى أنه يتم سنويا اختيار شخصية أثرت في الفن العربي، لتكون ضيفًا على المهرجان.





ونفى ضاهر، إرسال المهرجان دعوة إلى الفنان محمد رمضان للحضور، ورفضه ذلك إلا بشروطه الخاصة، لافتا إلى أن إدارة المهرجان تنتقي أسماء الضيوف من الطبقة العليا من الفنانين، حسب وصفه.





وعن تفاصيل المهرجان، أوضح ضاهر أنه من المقرر أن تشهد الدورة الحالية، تكريم فنانين من ١٢ دولة، وهم الولايات المتحدة الأميركية، كولومبيا، فرنسا، استراليا، رومانيا، أرمينيا، تركيا، الأردن، مصر، سوريا، فلسطين ولبنان، وذلك يوم الجمعة، 29 يونيو2018، ويبدأ المهرجان الساعة السادسة بتوافد المكرّمين على السجادة الحمراء حتى الساعة الثامنة والنصف.