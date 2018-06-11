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جونيور أجايي يعود لتدريب الأهلي اليوم

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:00 م
جونيور أجايي يعود لتدريب الأهلي اليوم
جونيور أجايي
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علي نبوي
 
ينتظم جونيور أجايي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه، اليوم الإثنين، بعد عودته إلى القاهرة اليوم قادمًا من بلاده .


وكان جونيور أجايي قد حصل على فترة راحة مطولة بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية مع نهاية الموسم الماضي ليقضي فترة من الراحة والتأهيل في نيجيريا.


ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي مجددا قبل انطلاق تدريب الأهلي مساء اليوم لتحديد مدى شفائه من إصابة العضلة الخلفية وإمكانية مشاركته تدريجيًا في التدريبات الجماعية.

المزيد عن: نيجيريا جونيور اجايي الاهلي اخبار الاهلي اليوم
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