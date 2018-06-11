ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر.. مسلسل "اختفاء" الحلقة 26

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:05 م
بث مباشر.. مسلسل اختفاء الحلقة 26
اختفاء
طباعة
مريم الشريف
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "اختفاء" الحلقة الـ 26 عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

"اختفاء" بطولة الفنانة نيللى كريم، والفنان هشام سليم، محمد ممدوح، بسمة، والعمل تأليف أيمن مدحت، للمنتج جمال العدل، وإخراج أحمد مدحت.

ويدور المسلسل حول أستاذة جامعية اختفى زوجها الروائي بعدما اتهم رجل أعمال شهير فى روايته بقتل شخص كان فى السبعينات، لكي يتزوج من زوجته الأرمنية التي تدعى "نسيم".

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مشاهدة مسلسل مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اختفاء أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
0
x
15:00
2
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
4
x
20:45
1
كوستاريكا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 10:20:01 PM