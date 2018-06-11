ارتفاع الذهب عند التسوية مع ترقب قمة واشنطن وبيونج يانج

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب قمة واشنطن وبيونج يانغ وكذلك اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الجاري.





وصعد المعدن الأصفر بالتزامن مع الارتفاع الطفيف للدولار الأمريكي، في ترقب للقمة المرتقبة غداً الثلاثاء والتي تمثل أول مواجهة بين الرئيس "دونالد ترامب" ونظيره الكوري الشمالي.





ودفعت التوترات التجارية المستمرة الذهب للارتفاع بعد تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وحلفائها في أعقاب قمة الدول السبع بعدما رفض الرئيس الأمريكي التوقيع على البيان الختامي المشترك عقب تراشق التصريحات مع رئيس وزراء كندا.





ويترقب المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقبل مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة.





وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 50 سنتاً إلى 1303.20 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتقع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% إلى 1299.42 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% إلى 93.588 دولار.