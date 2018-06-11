‏"برلماني": الفترة الرئاسية الجديدة لـ"السيسي" ستشهد انفراجة في حل أزمات المصريين ‏

قال النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح ‏السيسي ستشهد انفراجة في حل كافة الأزمات التي يعاني منها المصريين ‏وخاصة في قطاعات الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الاقتصاد، مُؤكدًا أن ‏المواطن المصري سيعاصر ويشهد بنفسه ثمار صبره وتحمله للصعاب في ‏الفترة الرئاسية الجديدة.‏





وأضاف عباس، في ‏تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مُتابع لأعمال الحكومة ‏جيدًا وينحاز دائمًا لصالح الوطن في المقام الأول والمواطن، مُشيرًا إلى ‏أن القرارات الصعبة التي تم اتخذها في الفترة الرئاسية الأولى ظهرت ‏آثارها في تدشين مشروعات خدمية للمواطن الآن. ‏



