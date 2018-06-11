"برلماني": الفترة الرئاسية الجديدة لـ"السيسي" ستشهد انفراجة في حل أزمات المصريين
الإثنين 11/يونيو/2018 - 09:58 م
إسلام شعراوي
قال النائب جمال عباس عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ستشهد انفراجة في حل كافة الأزمات التي يعاني منها المصريين وخاصة في قطاعات الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الاقتصاد، مُؤكدًا أن المواطن المصري سيعاصر ويشهد بنفسه ثمار صبره وتحمله للصعاب في الفترة الرئاسية الجديدة.
وأضاف عباس، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مُتابع لأعمال الحكومة جيدًا وينحاز دائمًا لصالح الوطن في المقام الأول والمواطن، مُشيرًا إلى أن القرارات الصعبة التي تم اتخذها في الفترة الرئاسية الأولى ظهرت آثارها في تدشين مشروعات خدمية للمواطن الآن.
وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن المصريين ملتفون حول القيادة السياسية للدولة لإجهاض المخططات الغربية التي تستهدف استقرار الوطن.
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