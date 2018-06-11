توفيق عكاشة عن إسقاط عضوية محمد السادات: هذه العائلة لا يخرج منها خائن

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، عن علاقته الوطيدة بالنائب السابق محمد أنور السادات، قائلًا: "صديقي العزيز، وتربطنا علاقات أسرية منذ مطلع القرن الـ20".





وأوضح "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن المسافة بين منزله ومنزل السادات في بلدهم 2 كيلو متر فقط، متابعًا: "عم أمي هو إللي جوز الرئيس الراحل أنور السادات أول مرة".



