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حيلة كاذبة تكشف هزائم الإرهابيين في درنة

الإثنين 11/يونيو/2018 - 09:56 م
حيلة كاذبة تكشف هزائم الإرهابيين في درنة
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جهاد جمال
 
لجأ تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، إلى حيلة كاذبة للحيلولة دون الإنهيار التام لمقاتليه، في درنا أمام الجيش الوطني الليبي. 

نشر التنظيم الإرهابي فيديو لقائد عملياته يتحدث عن الانتصارات في ليبا، ولكن سرعان ما انكشفت الخدعة حيث تبين أن الفيديو المعروض عائد لعام 2015، ويظهر فيه سعد عبدالسلام الطيرة، القائد الميداني في تنظيم مجلس شورى مجاهدي درنة.

والجدير بالذكر أن الطيرة هرب إلى تركيا للعلاج بعد اصابته عام 2015، أما شقيقة "محمد الطيرة"، القيادي بالتنظيم، قتل في معارك بنغازي 2014.

وآثار الفيديو المنتشر، سخط أهالي درنة واتهموا التنظيم والإرهابيين بتدمير درناوسخروا من تواجد سعد الطيرة بدولة تركيا لتلقي العلاج، بينما يتقدم الجيش في ليبا لمواجهة الإرهاب. 

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