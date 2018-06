تعرف على أفضل الأفلام الموسيقية في تاريخ هوليوود

يعود الفضل لصناع السينما في هوليوود في اختراع نوع الأفلام السينمائية المرتبطة بالموسيقى، والتي تقدم مزج بين التمثيل والغناء والرقص في انسجام متقن ، دفع العالم بعد ذلك لاقتباس هذا النوع من صناعة الأفلام وتنفيذه كما حول الحال في معظم الأفلام في السينما الهندية.

وتعد الأفلام الموسيقية من ابرز الإسهامات السينمائية التي ساعدت في تأسيس شهرة هوليوود وقدرات استوديوهاتها الخارقة في ابتكار الروائع.

وحصر موقع مجلة us weekly عشرة أفلام موسيقية اعتبرهم الأفضل في تاريخ هوليوود فيما يخص هذا النوع من الأفلام.

وجاء في مقدمة هذه القائمة في المركز الأول فيلم The Wizard of Oz أو ساحر أوز ، والذي طرح للسينما في عام 1939 ويعد من أشهر الأفلام في تاريخ هوليوود.

وفي المركز الثاني جاء الفيلم الموسيقي An American in Paris الذي طرح في السينما عام 1951 ، وفي المركز الثالث جاء الفيلم الموسيقي Singin' in the Rain الذي يعد من أشهر الأفلام في تاريخ هوليوود ، والذي طرح في السينما عام 1952.

وفي المركز الرابع جاء فيلم The King and I الذي طرح في عام 1955 ، وفي المركز الخامس جاء الفيلم الموسيقي Oklahoma الذي طرح للسينما عام 1955.

وفي المركز السادس جاء الفيلم الموسيقي Guys and Dolls الذي طرح عام 1955 ، وفي المركز السابع جاء الفيلم الموسيقي Funny Face الذي طرح للسينما عام 1959.

وفي المركز الثامن جاء الفيلم الموسيقي West Side Story الذي طرح للسينما عام 1961، وفي المركز التاسع جاء الفيلم الموسيقي My Fair Lady الذي طرح للسينما في عام 1964.

وفي المركز العاشر جاء الفيلم الموسيقي The Umbrellas of Cherbourg الذي طرح للسينما في عام 1964.