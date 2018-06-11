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"تموين كفر الشيخ": مستعدون لاستقبال عيد الفطر المبارك

الإثنين 11/يونيو/2018 - 09:53 م
تموين كفر الشيخ: مستعدون لاستقبال عيد الفطر المبارك
محافظة كفر الشيخ
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سمر بسيونى
 
استعدت مديرية التموين بكفر الشيخ، برئاسة عماد حبيب، وكيل الوزارة، لعيد الفطر، وذلك من خلال تكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقايبة على أسعار السلع بالأسواق وصلاحية المواد الغذائية.

وقال وكيل التموين، إنه تم إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز، لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فورًا، كما تم عمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولا بأول والمرور على الأسواق العامة والمجمعات الإستهلاكية والأنشطة المختلفة، للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه سيتم توفير الخبز بصورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات، والتنسيق مع شركة بوتاجاسكو لتوفير الكميات اللازمة من أسطوانات البوتاجاز لمراكز ومدن المحافظة.
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