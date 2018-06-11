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‏"برلماني": الحكومة الجديدة ليست معصومة من التغيير في حال ‏تقصيرها

الإثنين 11/يونيو/2018 - 09:52 م
‏برلماني: الحكومة الجديدة ليست معصومة من التغيير في حال ‏تقصيرها
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إسلام شعراوي
 
قال اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ‏إنه في حال أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي بعد موافقة المجلس على التشكيل الجديد الذي وضعه الدكتور ‏مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يمكن إحداث أي تعديل وزاري في أي ‏وقت.‏

وقال "الدويك" في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الوزراء الجدد ليسوا ‏معصومين من التعديل الوزاري في أي وقت حال تقصيرهم، مُؤكدًا أن ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ‏استراتيجية العمل خلال الأربع سنوات القادمة ببناء الإنسان المصري ‏بالثقافة والصحة والتعليم، مُشيرًا إلى أنه في حال لم يعطي أحد الوزراء ‏المجهود المبذول والمُنتظر منه سيتم تغيره فورًا. ‏
المزيد عن: مجلس الوزراء مجلس النواب حكومة مصطفى مدبولي التشكيل الجديد للوزراء البرلمان
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