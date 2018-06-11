"برلماني": الحكومة الجديدة ليست معصومة من التغيير في حال تقصيرها
الإثنين 11/يونيو/2018 - 09:52 م
إسلام شعراوي
قال اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إنه في حال أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة المجلس على التشكيل الجديد الذي وضعه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يمكن إحداث أي تعديل وزاري في أي وقت.
وقال "الدويك" في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الوزراء الجدد ليسوا معصومين من التعديل الوزاري في أي وقت حال تقصيرهم، مُؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي استراتيجية العمل خلال الأربع سنوات القادمة ببناء الإنسان المصري بالثقافة والصحة والتعليم، مُشيرًا إلى أنه في حال لم يعطي أحد الوزراء المجهود المبذول والمُنتظر منه سيتم تغيره فورًا.