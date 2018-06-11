‏"برلماني": الحكومة الجديدة ليست معصومة من التغيير في حال ‏تقصيرها

قال اللواء محمد سعيد الدويك، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ‏إنه في حال أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح ‏السيسي بعد موافقة المجلس على التشكيل الجديد الذي وضعه الدكتور ‏مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يمكن إحداث أي تعديل وزاري في أي ‏وقت.‏



