طوارئ بـ"صحة كفر الشيخ" استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك

قالت الدكتورة لميس المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، انه سيتم رفع حالة الطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة، فضلًا عن إنشاء غرفة عمليات بمديرية الصحة لمتابعة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وللاطمئنان على أداء العمل بها، وذلك تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.



وأضافت أنه سيتم إلغاء إجازات الأطباء، والعاملين بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمستهلكات، والخيوط، والتخدير الموضعي بكميات كافية، والتنبيه على جميع العاملين بالقطاع الصحي بالإلزام بالتواجد بالنوبنتجية، كما جرى تشكيل فريق انتشار سريع أساسي واحتياطي، في التخصصات المختلفة لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها.



وأشارت إلى أنه جرى التنبيه على كافة المسؤولين بالمستشفيات، والوحدات الصحية، والمراكز الطبية، بتنظيم نوبتجيات بالمستشفيات العامة، والمركزية، والنوعية، وخاصة بأقسام الاستقبال، والطوارئ، وجميع وحدات الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية، وغرفة الطوارئ الوقائية به.