رئيس برلمانية "الحركة الوطنية": التشكيل الوزاري الجديد خلال ساعات

قال النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة ‏الوطنية، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه خلال 48 ‏ساعة سيقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإعلان ‏عن التشكيل الوزاري الجديد.‏





وأضاف "بدراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه بعد الانتهاء من إعداد ‏قائمة الوزراء سيتم عرضها على البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال ‏وفي حال موافقة ثلثي الأعضاء سيتم إعلان الموافقة النهائية على التشكيل ‏الحكومي الجديد وحينها سيتم تحديد موعد لأداء الحكومة لليمين الدستورية ‏أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.‏



