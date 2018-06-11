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رئيس برلمانية "الحركة الوطنية": التشكيل الوزاري الجديد خلال ساعات

الإثنين 11/يونيو/2018 - 09:45 م
رئيس برلمانية الحركة الوطنية: التشكيل الوزاري الجديد خلال ساعات
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إسلام شعراوي
 
قال النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة ‏الوطنية، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه خلال 48 ‏ساعة سيقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإعلان ‏عن التشكيل الوزاري الجديد.‏

وأضاف "بدراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه بعد الانتهاء من إعداد ‏قائمة الوزراء سيتم عرضها على البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال ‏وفي حال موافقة ثلثي الأعضاء سيتم إعلان الموافقة النهائية على التشكيل ‏الحكومي الجديد وحينها سيتم تحديد موعد لأداء الحكومة لليمين الدستورية ‏أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.‏

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: "وبعد حلف أعضاء ‏الحكومة الجدد اليمين الدستورية يباشرون عملهم مباشرة"، مؤكدًا أنه في ‏حالة تواجد نفس الوزراء في مناصبهم الوزارية سيتم إدلاء اليمين ‏الدستورية أيضًا كالوزراء الجدد لأن تلك الخطوة تغير وزاري وليست ‏تعديل وزاري.‏
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