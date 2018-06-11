رئيس برلمانية "الحركة الوطنية": التشكيل الوزاري الجديد خلال ساعات
الإثنين 11/يونيو/2018 - 09:45 م
إسلام شعراوي
قال النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه خلال 48 ساعة سيقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد.
وأضاف "بدراوي" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه بعد الانتهاء من إعداد قائمة الوزراء سيتم عرضها على البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال وفي حال موافقة ثلثي الأعضاء سيتم إعلان الموافقة النهائية على التشكيل الحكومي الجديد وحينها سيتم تحديد موعد لأداء الحكومة لليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: "وبعد حلف أعضاء الحكومة الجدد اليمين الدستورية يباشرون عملهم مباشرة"، مؤكدًا أنه في حالة تواجد نفس الوزراء في مناصبهم الوزارية سيتم إدلاء اليمين الدستورية أيضًا كالوزراء الجدد لأن تلك الخطوة تغير وزاري وليست تعديل وزاري.
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