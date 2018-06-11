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عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن حسام البدري

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:42 م
عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن حسام البدري
حسام البدري
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الفجر الرياضي
 

فجر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن نشر صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تجمعه بمدرب الأهلي السابق حسام البدري.

 

ونشر تركي آل الشيخ صورة له مع البدري، وعلق عليها قائلا: "مفاجأة"، حيث تشير التقارير أن مدرب الأهلي السابق يقترب بشدة من تدريب أحد الأندية السعودية في الموسم الجديد.

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن حسام البدري
المزيد عن: رياضة حسام البدري تركي آل الشيخ الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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