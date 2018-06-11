بعد ظهوره في إعلان we.. سمير الإسكندراني تريند على "تويتر"
الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:38 م
شيماء عطية
تصدر هاشتاج "سمير الاسكندراني" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر" حيث جاء في المركز العاشر ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين نشطاء الموقع.
ويأتي ذلك بعد ظهوره في إعلان we مع النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز.
ويأتي ذلك بعد ظهوره في إعلان we مع النجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز.
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