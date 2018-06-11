بعد ظهوره في "رامز تحت الصفر.. كريم فهمي تريند عبر "تويتر"

تصدر هاشتاج "كريم فهمي" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر" حيث جاء في المركز السادس ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين نشطاء الموقع.



ويأتي ذلك بعد ظهوره في الحلقة السادسة والعشرين من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر".