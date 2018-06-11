"السراج" يلتقي وزير خارجية تونس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك





استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، اليوم الاثنين، بمقر المجلس بطرابلس وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.





وأكد الجهيناوي، رغبة تونس في إعادة الزخم للعلاقات الاقتصادية وتفعيل الأطر القانونية للمعاملات التجارية التبادلية بين البلدين، مشيراً إلى أن ذلك سيُناقش خلال اجتماع اللجان المشتركة والتي ستمهد لاجتماع اللجنة العليا للبلدين.





وأكد الجهيناوي، أن عودة الخطوط الجوية التونسية لاستئناف عملها في ليبيا بات قريباً جداً.





ومن جهته، أثنى السراج، على دعم تونس لحكومته مثمنا الجهود التي تبذلها للدفع نحو حل سلمي للازمة الليبية، وأشاد بعلاقات الأخوة والتعاون المتميّزة التي تجمع البلدين.





وناقش الطرفان سبل تسهيل التبادل التجاري وإدارة المنافذ الحدودية وكل ما ينشط التعاون المشترك، على أن يتم بحث التفاصيل خلال اجتماع اللجان المشتركة.





ومن ناحية ثانية، أعطى السراج، لمحة عن متطلبات العملية الانتخابية المقرر إجراؤها آخر العام الجاري، مشدداً على ضرورة أن تجرى هذه الانتخابات على قاعدة دستورية سليمة.