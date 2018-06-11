أحمد كريمة يكشف متى يسقط الصيام عن الحامل وصاحب المرض المزمن

قال الشيخ أحمد محمود كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه الأصل في تعويض الأيام التي أفطرت فيها المرأة بسب حمل أو رضاعة هو القضاء عنها بالصوم، مستشهدا بقوله تعالى " فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام آخر".





وتابع كريمة خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن الإفطار لعلة المرض سواء كان في المعدة أو غيره ففي هذه الحالة يتولى الطبيب تحديد ما إذا كانت يصوم الفرد أم يفطر لسبب مرضي.



