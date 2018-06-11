الأهلي يتوصل لاتفاق مع باتريك كارتيرون.. و"دروجبا" كلمة السر

بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟

أنطونيو كونتي 27% ماوريسيو ساري 6% ماوريسيو بوتشيتينو 15% يواخيم لوف 11% ماسيميليانو أليجري 7% جوتي 8% آرسين فينجر 26%