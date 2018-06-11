ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي يتوصل لاتفاق مع باتريك كارتيرون.. و"دروجبا" كلمة السر

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:29 م
الأهلي يتوصل لاتفاق مع باتريك كارتيرون.. ودروجبا كلمة السر
كارتيرون
طباعة
الفجر الرياضي
 
توصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع باتريك كارتيرون المدير الفني الفرنسي السابق لوادي دجلة والنصر السعودي لتدريب القلعة الحمراء خلفًا لحسام البدري.


وأرسل محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي العقود للمدرب الفرنسي المقيم حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية لتدريب فريق لفينيكس رايزينج، لتوقيعها .


ووافق كارتيرون على تدريب الأهلي لمدة موسمين وينتظر إشارة من الفيل الإيفواري دروجبا الذي كان وراء التعاقد معه لتدريب الفريق الأمريكي.

المزيد عن: مصر كارتيرون دروجبا الاهلي اخبار الاهلي اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 9:10:01 PM