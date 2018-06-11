الأهلي يتوصل لاتفاق مع باتريك كارتيرون.. و"دروجبا" كلمة السر
الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:29 م
الفجر الرياضي
توصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع باتريك كارتيرون المدير الفني الفرنسي السابق لوادي دجلة والنصر السعودي لتدريب القلعة الحمراء خلفًا لحسام البدري.
وأرسل محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي العقود للمدرب الفرنسي المقيم حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية لتدريب فريق لفينيكس رايزينج، لتوقيعها .
ووافق كارتيرون على تدريب الأهلي لمدة موسمين وينتظر إشارة من الفيل الإيفواري دروجبا الذي كان وراء التعاقد معه لتدريب الفريق الأمريكي.
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