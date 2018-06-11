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بسمة وهبة: "توفيق عكاشة علم علينا كلنا بطريقته في التقديم".. والأخير يرد

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:30 م
بسمة وهبة: توفيق عكاشة علم علينا كلنا بطريقته في التقديم.. والأخير يرد
بسمة وهبة
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أمنية فوزي
 
أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بطريقة الإعلامي توفيق عكاشة في التقديم، قائلة: "إنت علمت علينا كلنا بطريقتك، الدكتور توفيق عكاشة علم علينا كلنا بطريقته، وإللي يعجبه كلامي يعجبه وإللي ميعجبوش ميعجبوش".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أنه يستخدم مدرسة بسيطة تمثل السهل الممتنع الذي يحبه المواطن المصري.

وأوضح "عكاشة"، أنه درس عقلية المشاهدين، ولذلك استخدم الطريقة التي تصل للمواطن البسيط، معقبًا: "دينا بيقولنا عاملوا الناس على قدر عقولهم".
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