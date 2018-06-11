بسمة وهبة: "توفيق عكاشة علم علينا كلنا بطريقته في التقديم".. والأخير يرد

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بطريقة الإعلامي توفيق عكاشة في التقديم، قائلة: "إنت علمت علينا كلنا بطريقتك، الدكتور توفيق عكاشة علم علينا كلنا بطريقته، وإللي يعجبه كلامي يعجبه وإللي ميعجبوش ميعجبوش".





وأضافت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أنه يستخدم مدرسة بسيطة تمثل السهل الممتنع الذي يحبه المواطن المصري.



