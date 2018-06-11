من أجل الزبون.. انخفاض أسعار الكعك بالأفران الشعبية.. وشعبة الحلويات: ارتفعت هذا العام لـ25% (فيديو وصور)

تستعد الأفران الشعبية في جميع ميادين الإسكندرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتي تشهد تلك الأفران إقبالًا واسعًا من المواطنين على عكس نظائرها من محلات الحلويات بدرجاتها المتوسطة والفاخرة، عقب الارتفاع الجنوني التي تشده تلك المحلات في أسعار منتجاتها.





وقرر مصطفى كامل، أحد مالكي الأفران في سوق المنشية بوسط الإسكندرية، عدم رفع اسعار الكعك والبسكويت وتحمل فارق تكلفة المواد الخام والمكسب من أجل وفق قوله"الحفاظ على الزبون"، مشيراً إلى انه هناك اقبال لكن ليس مثل قديماً بسبب ارتفاع أسعار الكعك والمواد الخام.





وأضاف أن أسعار الكعك تبدأ من 30 جنيهًا، البسكويت 30 جنيهًا البوتيفور 40 جنيهًا، قرص 25 جنيهًا، متحدثًا أنها مثل أسعار العام الماضي، رغم غلاء المواد الخام بنسبة نحو 50%.





وفق قوله فقد رصد أن جميع الزبائن تشتري نحو 2 كيلو جرام من الأصناف على عكس قديمًا كان يتم شراء 5 إلى 6 كيلو جرامات، بسبب إرهاق الأسر من غلاء الأسعار.





- ارتفاع اسعار الكعك في المحلات إلى 25%

وقال أ حمد اللولودي، عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأسواق تشهد زيادة في نسبة الأسعار تتراوح بين 10 إلى 25 %، نظرا للتحديث المستمر فى صناعة الكعك والمنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق، وهذا أثر سلبًا على نسبة المبيعات فبعد أن كانت الأسرة الواحدة تستهلك أكثر من 8كيلو أصبحت تستهلك من 2 إلى 3كيلو فقط.





وأشار لـ"الفجر" إلى أن نسبة المبيعات إجمالاً تتناقص طبقا للمنافسة الكبيرة، لأن الكعك يباع فى قطاعات كبيرة من المحلات الحلواني والبقال والسوبر ماركت ومحلات البازار والمجمعات الاستهلاكية واللاسلكية التجارية بخلاف العربات المحملة بعلب الكعك التى تأتي من المحافظات المجاورة لتبيع فى الأسواق الشعبية وهذا الأمر يسمح من قبل المصانع الغير مرخصة والاقتصاد الغير رسمي بالتأثير على محلات الحلويات المرخصة وعلى خزينة الدولة التي لا تستفيد من تلك المصانع الغير مرخصة.





وأعلنت شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بتقديم تخفيضات على الكعك داخل فروعها، ليكون كيلو الكعك السادة بـ67 جنيها والبسكويت بـ56 جنيها والغريبة بـ70 جنيها والبيتي فور بـ 86 جنيها.