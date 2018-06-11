شراكة بين "DHL" و "Magento" للتوسع فى التجارة الإلكترونية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت اليوم مجموعة دويتشه بوست دي إتش أل، للشحن السريع ، عن تعاونها مع ماجنتو Magento، العاملة في التجارة الرقمية السحابية، كشريك رئيسي للشحن.





وتمكّن الشركتين من تقديم مجموعة واسعة من خدمات الشحن لتجار التجارة الإلكترونية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، وأصحاب المشاريع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وتشير دراسة أجرتها مؤسسة غارتنر إلى أن 15% فقط من الشركات في المنطقة لديها وجود على شبكة الإنترنت فيما 90% من عمليات التسوق عبر الإنترنت تتضمن منتجات مستوردة من خارج المنطقة.





كما توضح نتائج الدراسة إمكانات النمو الهائلة لتجار التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة عبر شبكة الإنترنت في المنطقة. وتحدد الدراسة كذلك نظام تسليم موثوق به كأحد المجالات الرئيسية التي ينبغي على التجار الإلكترونيين التركيز عليها لدفع عجلة نمو الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.





وقال نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش أل إكسبرس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع التحول الذي يشهده التوجّه نحو الأسواق الاستهلاكية والاستخدام المتنامي لقنوات التجارة الإلكترونية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نرى إمكانات هائلة في شراكتنا مع منصة ماجنتو. نحن نتطلّع إلى تزويد التجار الالكترونيين على منصة ماجنتو بخيارات شحن موثوقة ومرنة لمساعدتهم على تقديم تجارب استثنائية للعملاء".





وقال جون بيرسون، الرئيس التنفيذي لأوروبا ورئيس قسم التسويق العالمي لدى دي إتش أل إكسبرس: "ماجنتو تربط التجار والمتسوقين، ودي إتش أل تربط المتسوقين بسلعهم، وهذا التعاون بيننا سيتيح لتجار ماجنتو خصائص رائدة في الشحن العالمي ومزايا ذات قيمة مضافة من دي إتش أل التي تربط المتسوقين بسلعهم بسهولة ومرونة".





وقال مارك لينارد، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والنمو في شركة ماجنتو: "لم تعد التجارة مجرد" كبسة زر الشراء"، وتجارنا يتطلعون إلى مقابلة عملائهم في أي مكان يريدون للتواصل والشراء واستلام مشترياتهم. من خلال الشراكة مع دي إتش أل، سيتمكن التجار المشتركون من تقديم تجارب محسّنة للعملاء وتطوير أعمالهم من خلال تزويد عملائهم بخيارات الشحن السريعة والمريحة التي يتوقعونها".





بصفتها شريكاً رئيسياً، ستتواصل شركة دي إتش أل مع التجار من خلال توظيف استراتيجي لخصائص ماجنتو والمنصة الأساسية لإدارة المنتجات.



