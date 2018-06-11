"باتشاي وتبادل الحلوى".. نكهة خاصة لرمضان في الصين

لرمضان في الصين، عادات وتقاليد خاصة، تميزه عن باقي الدول الإسلامية، إذ يسمى الشهر الكريم، "باتشاي"، ويلتزم مسلمو الصين، بصيام الـ 30 يومًا بالتمام، ويتميزون بصناعة الفوانيس، التي تصدرها الصين للعالم العربي والإسلامي، حيث بدأت منذ القدم إذ استخدمها الناس في الإنارة وكذلك لتزيين المنازل والأحياء السكنية ولكنها تحولت إلى تجارة كبيرة.

الصيام

يعد رمضان أو "باتشاي" كما هو معروف في الصين 30 يومًا غير قابلين للنقصان، ويلتزم مسلمو الصين بصيام الـ30 يومًا بالتمام، إذ تحدد الجمعية الصينية الإسلامية في بكين مطلع الشهر ونهايته بالحسابات الفلكية.

الاحتفال

وتبدأ الاستعدادات قبل دخول شهر رمضان بفترة يسيرة، حيث يقوم المسلمون بحملة تنظيف واسعة للمنازل بالكامل من الداخل والخارج، حتى الأسقف والجدران، ثم تزيينها باللوحات القرآنية والشعارات الدينية والرمضانية، وتتهيأ المساجد بالزينة والأنوار والأعلام الملونة، ويستبدل السجاد الجديد بالقديم، وينشط رجال الدين قبل شهر رمضان، وتبدأ حلقات دينية من الدروس اليومية الخاصة بالصيام وأحكامه، وأخلاق الصائمين ومعاملاتهم، وحث الناس على الطاعات واستغلال الشهر الكريم، كما ينشط رجال الأعمال ميسوري الحال وينفقون بسخاء على الفقراء وتزداد الجهود الخيرية، ويتسارع كل ذي قدرة على الصدقة والبذل والتكافل، وفق ما ذكر موقع "chinabelaraby".

الإفطار

وعند دخول وقت الإفطار، يأكل الصائمون في البداية قليلًا من التمر والحلوى ويشربون الشاي بالسكر، وعقب ذلك يتوجهون إلى المساجد القريبة لصلاة المغرب، وبعد الانتهاء يتناولون الفطور مع أفراد العائلة.

ويتعايش المسلمين مع غيرهم من الطوائف الأخرى وعلى رأسها طائفة "الهان"، أكبر مجموعة عرقية في الصين، وفي المناسبات الدينية، يقدم هؤلاء المسلمون لجيرانهم من "الهان" أطعمتهم التقليدية وفي نفس الوقت يعطي "الهان" بدورهم الهدايا لجيرانهم من المسلمين.

أشهر الأكلات

وتنتشر المطاعم الإسلامية في الصين، تبلغ أكثر من 988 مطعم ومتجر للأطعمة الإسلامية، ومن أشهر الأطعمة التي تنتشر في رمضان بين المسلمين في رمضان لحم الضأن المشوي، ويحرص المسلمون أيضًا على تبادل الحلوى والتمر والشاي.

ويعتمد الصينيون بشكل أساسي على الأرز الأبيض المسلوق عن طريق التبخير، وتعتمد أصناف الحلويات الرمضانية على التمر وبعض الفواكه الاستوائية التي يندر وجودها في الأسواق العربية، مثل: (الدوريان والنجمة والكيوانو والمانجوستين والرامبوتان) ومن أشهر الحلويات التي يتناولها المسلمون في الصين كعكة المعجنات المصنوعة من التمر والزبيب والمشمش المجفف والسكر والسمسم، وهناك أيضًا عجينة السكر والعسل.

الفوانيس

وتعتبر الفوانيس من أشهر السلع التي تصدرها الصين للعالم العربي والإسلامي، فهي بدأت منذ القدم إذ استخدمها الناس في الإنارة وكذلك لتزيين المنازل والأحياء السكنية ولكنها تحولت الى عادة واستمر الناس عليها كل عام وتحولت فوانيس رمضان إلى تجارة كبيرة.

المساجد

بينما تكتظ المساجد في صلاة التراويح بالمصلين، وتكثر دروس التوعية الدينية بين الركعات، وتزداد الأعداد في المساجد في العشر الأواخر للاحتفال بليلة القدر، ويكثرون فيها الصلاة وقراءة القرآن الكريم، ويعتبر مسجد "نيوجيه" الذي تعدى عمره الـ1000 عام من أقدم المساجد في العاصمة الصينية بكين، والذي يقف شاهدًا عبر قرون على المد الإسلامي لتلك الدولة العظمى، وبقائه فيها حتى الآن، رغم كل الظروف.