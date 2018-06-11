أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)

لبى عدد من أصدقاء الإعلامي ضياء سليمان، دعوته لحضور حفل الإفطار السنوي الذي أقامه هذا العام داخل أحد المطاعم بالمهندسين، أمس الأحد، بحضور أصدقائه المقربين والعديد من مشاهير الفن والمجتمع.

حضر حفل الإفطار كل من النائب البرلماني أحمد مرتضى منصور، ومنظمة الأفراح فاطمة الشاذلي، وكما حضر المخرج السينمائي إسماعيل فاروق، والمؤلف محمد عبد المعطي، وايساف، ومينا عطا، شذى، ورنا سماحة، والمصور أحمد كوتي، والكابتن محمد طلعت وحرمه الاستايليست لطيفة بكري، الفنان الشاب حسن الديب، والمخرج كريم الشافعي وحرمه نهى لطفي، والاستايليست اية الجنايني وسارة حسين.