ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:24 م
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
شذى ومينا عطا ورنا سماحة
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

لبى عدد من أصدقاء الإعلامي ضياء سليمان، دعوته لحضور حفل الإفطار السنوي الذي أقامه هذا العام داخل أحد المطاعم بالمهندسين، أمس الأحد، بحضور أصدقائه المقربين والعديد من مشاهير الفن والمجتمع.

 

حضر حفل الإفطار كل من النائب البرلماني أحمد مرتضى منصور، ومنظمة الأفراح فاطمة الشاذلي، وكما حضر المخرج السينمائي إسماعيل فاروق، والمؤلف محمد عبد المعطي، وايساف، ومينا عطا، شذى، ورنا سماحة، والمصور أحمد كوتي، والكابتن محمد طلعت وحرمه الاستايليست لطيفة بكري، الفنان الشاب حسن الديب، والمخرج كريم الشافعي وحرمه نهى لطفي، والاستايليست اية الجنايني وسارة حسين.

أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
أحمد مرتضى منصور وشذى ومينا عطا ورنا سماحة في حفل إفطار ضياء سليمان (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 9:10:01 PM