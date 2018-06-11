تعرف على الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في بني سويف
الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:23 م
احمد فتحى الدسوقي
أعلن محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الإثنين، عن موافقة المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف على اعتماد الحد الأدنى لقبول خريجي الشهادة الإعدادية بالصف الأول الثانوي العام بـ215 درجة.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتوقع تقدمهم للصف الأول والثانوى يصل إلى 14 ألف و934 طالبًا وطالبة، من خريجي الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة ستصل كثافة الفصل إلى 48 طالبًا وطالبة.
وكان محافظ بني سويف، قد اعتمد النتيجة بنسبة بنجاح عامة 65.86% حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 76.7 %، تلتها إدارة ناصر بنسبة نجاح 66.3 %،ثم إدارة الواسطى بنسبة 64.7%، فإدارة ببا بنسبة 61.9%، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 59.7 %، تلتها إدارة اهناسيا بنسبة 54.8 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 46.7%.
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