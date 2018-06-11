تعرف على الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في بني سويف

أعلن محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الإثنين، عن موافقة المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف على اعتماد الحد الأدنى لقبول خريجي الشهادة الإعدادية بالصف الأول الثانوي العام بـ215 درجة.





وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتوقع تقدمهم للصف الأول والثانوى يصل إلى 14 ألف و934 طالبًا وطالبة، من خريجي الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أنه فى هذه الحالة ستصل كثافة الفصل إلى 48 طالبًا وطالبة.



