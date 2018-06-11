التفاصيل الكاملة لانفجار كنيسة شبرا.. لا قنابل ولا شبهات جنائية والمسلمون لهم دور وطني (تقرير)

في ساعة مبكرة من فجر اليوم، نشب حريق بكنيسة الأنبا مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة، مما دفع حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والتنظيم لوضع تقرير كامل حول أسباب وملابسات نشوب الحريق وتقدير الخسائر المبدئية وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة معاينة لموقع الحادث .

وأظهرت التحريات الأولية، أن ماس كهربائى أدى إلى انفجار كابينة كهرباء بجوار الكنيسة، فاندفعت النيران نحو المبنى والحقت ضررًا ببعض الأدوار، والتهمت خشب وحديد الدور الخامس بالكامل والذى كان يتم تجهيزه للصب الخرساني على مساحة 2221 متراً، إلا أن قوات الحماية المدنية كانت قد سيطرت على الحريق، وإخمادة قبل امتداده لبقية الأدوار.

شهود العيان:لا شبهات جنائية.. وأبلغنا الكهرباء عدة مرات

تفقد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، بمشاركة لفيف من الكهنة، آثار الحريق والخسائر التى لحقت بالكنيسة، إثر اندلاع النيران من محول الكهرباء، وقال ماجد سمير، أحد شهود العيان، إن ماس كهربائي نشب بكابينة الكهرباء التي تقع بجوار كنيسة الأنبا مقار، فنتج عنه حريق هائل بالكنيسة.

ونفى شاهد العيان، في تصريح خاص لـ"الفجر"، عن أن الحريق حدث بسبب وجود أي قنابل بداخل الكنيسة أو خارجها، مضيفًا أنه تم استقبال الأهالي الذين يقطنون بجوار الكنيسة بالجراج المجاور لها.

وأوضح الشاهد، أن كابينة الكهرباء المتمركزة بجوار كنيسة الأنبا مقار بدأت في الاشتعال بعد منتصف الليل، وعلى الفور تم إبلاغ شركة الكهرباء.

وأضاف صاحب كافية العمدة التي تقع بجوار الكنيسة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه في حوالي الساعة الثالثة صباحًا اشتعل كابل الكهرباء والتهمت النيران بأخشاب الكنيسة مما أدي إلى نسوف الحريق ببعض أدوار الكنيسة.

وتابع شاهد العيان، أن أهالي منطقة ابن الحكم قد أبلغوا أكثر من مرة في أوقات سابقة عن ضرر كابينة الكهرباء، والتي تسبب الكثير من المشاكل، مضيفًا أن لأول مرة الكابينة تتسبب في اشتعال كنيسة.

الأنيا مرقس: مسجد ومسلمي ابن الحكم لهم دور وطني

قدم الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، الشكر لإمام المسجد المُجاور للكنيسة، الذي قام فور نشوب الحريق بإبلاغ شباب المنطقة عن طريق مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد.

وقال الانبا مرقس، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن ماس كهربائى أدى إلى انفجار كابينة كهرباء بجوار كنيسة الأنبا مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة، فاندفعت النيران نحو المبنى والحقت ضررا ببعض الأدوار والتهمت مواد البناء بالدور الخامس بالكامل.

وتابع الأنبا مرقس، أن الشباب المسلمين بمشاركة إخوانهم الأقباط قاموا بإخماد نيران الخريق الذي نشب فجر اليوم بكنيسة الأنبا مقار بمنطقة ابن الحاكم بشبرا، وذلك قبل وصول الحماية المدنية.

الكنيسة تنفي "انفجار قنبلة".. وراعيها: المطافئ حضرت بعد 90 دقيقة

نفى الأنبا مرقس وجود قنابل بداخل أو خارج الكنيسة، بينما قال القس أغاثون، راعي كنيسة الأنبا مقار، إن ماس كهربائى أدى إلى انفجار كابينة كهرباء مما دفعهم لابلاغ الجهات المسؤولة، وبعد حوالي ساعة ونصف من وقت الإبلاغ جاءت سيارتين مطافي لموقع الحدث، ثم توافد مأمور قسم أول شبرا وأعضاء مجلس الشعب، متابعًا فور رؤيتهم منظر الحريق تم الإبلاغ وتوافد حوالي 4 سيارات مطافى لإخماد الحريق.

وأضاف راعي الكنيسة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن في حدود منتصف الليل بدأت الكابينة تزداد في سخونيتها ، مما أدي إلى إبعاد الأهالي الذين يقتطنون بجوار الكنيسة تحسبًا لحدوث أي شئ.