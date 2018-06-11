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توفيق عكاشة: مصر تعرضت لـ نصب وافتراء ثورات الربيع العربي

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:15 م
توفيق عكاشة: مصر تعرضت لـ نصب وافتراء ثورات الربيع العربي
توفيق عكاشة
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أمنية فوزي
 
قالت الإعلامية بسمة وهبة، للإعلامي توفيق عكاشة: "قالوا عنك الناس كانت تشاهد برنامجك بغرض التسلية"، ورد الأخير: "اللي قالوا ناس جهلة، الجاهل بيتسلى، أنا قولت الكلام السليم بطريقة أهلي في الريف والناس البسطاء".

وعقبت "وهبة"، خلال تقديم برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين: "وصلت لقلوب كل المشاهدين وبرنامجك كان أعلى نسبة مشاهدة".

وأكد "عكاشة"، أن مصر تعرضت إلى نصب وافتراء ثورات الربيع العربي؛ بهدف تدمير الدولة عن طريق ضرب مؤسسات الدولة واقتصادها، متابعًا: "الحمير مش قادرين يفهموا إنه كان تدمير دولة وليس ثورة، الجهلاء الحمير دمروا اقتصاد الدولة".
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