المنتخب: محمد صلاح تحسن ولا يمكن منح إجابة واضحة حول مشاركته

أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن محمد صلاح في تحسن مستمر ويملك عزيمة وحماس المشاركة، لكن قبل أربعة أيام من المباراة لا يمكن إعطاء إجابة واضحة عن إمكانية مشاركته من عدمها.





وقال لهيطة: "نتابع الحالة كل يوم بيومه، ومنذ اللحظة الأولى لإصابته نتابعها، حيث خضع صلاح لجلسات علاج يومية وزاول تدريبات علاجية في صالة اللياقة البدنية، واليوم عاد مرة أخرى للملعب من خلال تدريبات".





وأوضح لهيطة أنه يستحيل أن نضغط على محمد صلاح من أجل المشاركة أمام أوروجواي فهو ابننا ومستقبله يهمنا.





ويستعد منتخب مصر لمباراة أوروجواي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مبارياته بمونديال روسيا.



