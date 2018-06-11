كاريكا: حلال في هيكتور كوبر إللي عمله رامز جلال

قال الفنان عصام كاريكا، إنه يتمنى تأهل المنتخب المصري لدور الـ16 لبطولة كأس العالم، مشيرا إلى أنه غير متفائل تماما بسبب الأداء الفني، لأن المنتخب لم يحقق أي انتصار في المباريات الودية الخمسة التي خاضها قبل المونديال.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عودة محمد صلاح سوف تزيد من قوة المنتخب المصري، ولكن هيكتور كوبر يلعب بطريقة دفاعية بحتة"

وعاد ليقول ضاحكًا: "حلال اللي عمله رامز جلال في هيكتور كوبر، بسبب طريقته الدفاعية التي يلعب بها مع المنتخب المصري، مباراة السعودية الاخيرة سوف تكون يوم الجمعة، واتمنى ألا يعود المنتخب لمصر يوم السبت".

وأردف قائلا: "سجلت أغنية للمنتخب المصري بمصاحبة النجم محمود الليثي والنجمة أمينة، وسيتم إذاعتها مع اقتراب أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العالم أمام أوروجواي".



