إبراهيم نصر يكشف كواليس مشهد غسل ابنه "كاريكا في "فوق السحاب"

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدة مشاهد من الحلقة 25 من مسلسل "فوق السحاب" من بطولة النجم هاني سلامة من خلال مشاهد مقتل "كاريكا" ومشاهد غسله وبكاء والده "الدب" الذي يجسده الفنان إبراهيم نصر الذي تحول دوره تماما خلال الحلقات الأخيرة.

وتحول "نصر" من مصدر البهجة والفرح منذ بدء أولى حلقات المسلسل حتى إصابته بأزمة قلبية بسبب تعاطيه المخدرات، واختفي بعدها إبراهيم عن المشهد لمدة حلقتين إلى أن ظهر لنا في مشهد موت ابنه "كاريكا" والذي احدث جدلا كبير على السوشيال ميديا، وتحولت شخصيته من شخصية كوميدية لا يهتم إلا بشرب المخدرات وإلقاء الإيفيهات إلى شخصية أبكت الجميع وجعلت الحزن يخيم على كل جمهور.

ومن ناحية أعرب الفنان إبراهيم نصر عن سعادته الغامرة بنجاح مسلسله الجديد "فوق السحاب" والذي أحدث جدلا واسعا بالشارع المصري خاصة في ظل مناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تمس الناس بشكل مباشر وذلك منذ عرض أولى حلقاته حتى مشهد أمس غسل ابنه الصغير كاريكا"توني ماهر"من قبل أبنه الأكبر ماندو" هاني سلامة"مؤكدا ان يدين بالفضل للمخرج رؤوف عبد العزيز في تقديمه لهذا الدور

وقال نصر أنه أثناء تصوير هذا المشهد انتباه حالة من الحزن لا توصف لفقدان جزء من قلبه وهو ابنه الأصغر, وظل هو وكل المتواجدين داخل فريق العمل أمام الكاميرا وخلف الكاميرا في حالة بكاء شديد لفقدان كاريكا لدرجة أن عينه التهبت من شديدة البكاء الحقيقي على فقدان ابنه جزء من كبده.

مسلسل "فوق السحاب" بطولة هاني سلامة، وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبر وهبة عبد الغني وشادي ألفونس وتوني ماهر، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.