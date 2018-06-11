تعرف على نظام "فيفا" الجديد للتصنيف الشهري

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأحد، على اعتماد نظاماً جديداً للتصنيف الشهري للمنتخبات والذي سيدخل حيز التنفيذ عقب انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو، والذي سيعطي اهتماماً أكبر لمباريات الأدوار النهائية في البطولات وللمباريات الإقصائية أكثر من مباريات دور المجموعات والمباريات الودية.







وأشار فيفا: "النظام الجديد لن يعتمد على معدل نقاط المباريات التي لعبت، ولكن سيجمعها أو سيخصمها من إجمالي النقاط الممنوحة لكل فريق، إذ سيتم احتساب هذه النقاط وفقاً لقوة الخصم وأهمية المباراة المقامة".







وأضاف بأن النظام الجديد "لن يعتمد على حساب معدل النقاط السنوي، المعمول به في التصنيف الحالي للمنتخبات"، وسيساعد على أن عملية التحول من النظام الحالي والجديد "تتم دون التأثير بأي شكل على المراكز الحالية لكل المنتخبات".







وأوضح فيفا أن هذه الآلية تم إنجازها من خلال مجموعة من الخبراء في عالم الرياضة والإحصائيات "لتطبيق نظاماً أكثر بساطة ودقة، ويمنع أي تلاعب في التصنيف ويتيح فرص متساوية لجميع المنتخبات لتحسين مراكزها".