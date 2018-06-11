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أيوب: عشت دور الرجل الثاني حبا في حسام البدري

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:38 م
أيوب: عشت دور الرجل الثاني حبا في حسام البدري
حسام البدري
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الفجر الرياضي
 
 
قال أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني السابق الأهلي، إن حسام البدري المدير الفني السابق تلقى عددًا من العروض الكبيرة والمميزة، ولكن طلب التأني في الاختيار.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حسام البدري يفكر بكل هدوء لأنه يبحث عن ناد يحصد معه البطولات كما فعلها من قبل مع النادي الأهلي". 

وتابع أيوب: "طموحي أن أكون الرجل الأول في جهاز فني، ولكن حسام البدري صاحب فضل كبير عليا، وطول ما هو عايزني أنا مكمل معاه، لأنه صاحب الفضل فيما وصلنا إليه حتى الآن".

المزيد عن: حسام البدري الاهلي اخبار الرياضة اليوم احمد ايوب
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