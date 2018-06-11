مشاهدة مسلسل سك على إخواتك الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:33 م
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "سك على إخواتك" الحلقة 28 الثامنة والعشرون مباشر يوتيوب HD، بطولة علي ربيع، هنا الزاهد، سلوى خطاب، كريم عفيفي.
وتدور الأحداث حول شاب بسيط ريفي، تهبط عليه ثروة من السماء، حيث يرث فجأة ثروة ضخمة، ويفاجئ بوجود شقيقات له لم يتعرف عليهن من قبل، فيضطر أن يُقيم مع عائلته الثرية الجديدة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية الطريفة.
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