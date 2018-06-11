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عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:32 م
عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا من السيسي
السيسي
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الفجر
 
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتصديقه على القانون رقم 32 لسنة 2018 بالترخيص لوزير البترول والمعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى تنمية منطقة رأس فنار بخليج السويس، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.

وجاءت في المادة الأولى من القرار: "يرخص لوزير البترول والمعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها".

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالإستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

وفي المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
المزيد عن: وزير البترول الرئيس السيسي الجريدة الرسمية اخبار مصر
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