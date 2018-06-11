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خالد عبدالعال يكرم ضباط مباحث القاهرة لتفانيهم في العمل (صور)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:30 م
خالد عبدالعال يكرم ضباط مباحث القاهرة لتفانيهم في العمل (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 
كرم اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عدد من ضباط المباحث والنظام بالمديرية لتفانيهم في أداء عملهم.

وكرم مدير أمن القاهرة، كل من النقيب أحمد جمعة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر، والنقيب شريف السماحي، والنقيب هشام عبدالحميد، نظرا لجهودهم وتفانيهم في العمل.

حضر حفل التكريم اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة وقيادات مديرية الأمن حيث تم توزيع شهادات التقدير على الضباط. 

وأقام اللواء خالد عبد العال، حفل تكريم لتوزيع شهادات التقدير على عدد من ضباط المباحث والنظام بالمديرية لتفانيهم في أداء عملهم، ونجاحهم خلال الفترة الماضية، فى ضبط عدد من القضايا التى من شأنها الحد من محاولات الخارجين عن القانون.
 
خالد عبدالعال يكرم ضباط مباحث القاهرة لتفانيهم في العمل (صور)
خالد عبدالعال يكرم ضباط مباحث القاهرة لتفانيهم في العمل (صور)
خالد عبدالعال يكرم ضباط مباحث القاهرة لتفانيهم في العمل (صور)
خالد عبدالعال يكرم ضباط مباحث القاهرة لتفانيهم في العمل (صور)
خالد عبدالعال يكرم ضباط مباحث القاهرة لتفانيهم في العمل (صور)
خالد عبدالعال يكرم ضباط مباحث القاهرة لتفانيهم في العمل (صور)
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