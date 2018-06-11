بروتين طبيعي لفرد الشعر.. جربي تحضيره في المنزل
الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:27 م
إليكِ عزيزتي وصفات طبيعية تعمل على فرد الشعر المجعد وجعله ناعمًا ومنها:-
وصفة الموز وحليب جوز الهند لتغذية الشعر
المكونات:
موزة واحدة
2 ملعقة كبيرة حليب جوز الهند
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
2 ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي
طريقة التحضير
قومي بهرس الموزة جيداً في وعاء مناسب
أضيفي على الموز حليب جوز الهند والعسل وزيت جوز الهند وقلبيهم جيداً
اغسلي الشعر جيداً واستخدمي الوصفة على الشعر المبلل قليلاً
اتركي الوصفة على الشعر لمدة 30 دقيقة
اشطفي شعرك جيداً بالبلسم والماء الفاتر لإزالة بقايا الوصفة
وصفة البيض وزيت جذور الأرقطيون يغنيك عن بروتين الشعر
المكونات:
2 صفار بيض
2 ملعقة كبيرة زيت جذور الأرقطيون
ملعقة عصير ليمون
طريقة التحضير
اخلطي المكونات السابقة جيداً في وعاء مناسب
استخدمي الوصفة على الشعر مع التدليك المستمر
اتركي الوصفة لمدة 40 دقيقة لا أقل
اغسلي شعرك من بقايا الوصفة بالماء الفاتر
اتركي الشعر يجف ثم قومي بتمشيطه
يمكنك استخدام الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج مرضية
وصفة الفراولة والعسل لتكثيف الشعر وترطيبه
المكونات:
7 حبات فراولة
ملعقة كبيرة عسل
ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
طريقة التحضير
اهرسي حبات الفراولة جيداً في وعاء مناسب
أضيفي العسل وزيت جوز الهند وقلبيهم جيداً لتحصلي على عجينة سائلة
اغسلي شعرك واستخدمي الوصفة على الشعر المبلل قليلاً
دلكي شعرك بالخليط لمدة دقيقتين
اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعة كاملة لا أقل
اغسلي شعرك جيداً بالماء ولا داعي لاستخدام البلسم أو الشامبو
كرري الوصفة مرة أسبوعياً للوصول إلى النتيجة المطلوبة
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