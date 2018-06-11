مشاهدة مسلسل نسر الصعيد الحلقة 26 السادسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:27 م
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "نسر الصعيد" الحلقة 26 السادسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة محمد رمضان، درة، سيد رجب، عائشة بن أحمد.
وتدور الأحداث حول ضابط الشرطة زين (محمد رمضان)، الذي يدخل في مواجهة شرسة مع هتلر (سيد رجب)، وهو رجل أعمال صعيدي يعمل في التجارة غير المشروعة، فيشتد الصراع بين الاثنين، ويحاول كلا منهما الإيقاع بغريمه.
على صعيد آخر يجد زين نفسه في صراع بين حب امرأتين إحداهما ابنة عمه.
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