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أول تعليق لشبيه منتحر الحرم المكي (فيديو)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:23 م
أول تعليق لشبيه منتحر الحرم المكي (فيديو)
شبيه منتحر الحرم المكي
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الفجر السعودي
 
على خلفية ماتم تداوله من مقطع فيديو نُسب لمنتحر الحرم المكي، وهو يصافح الشيخ خالد الغامدي، بعد نهاية صلاة التهجد، ليلة 23 من رمضان.

وتأكيدًا لما نشرته ” صدى ” عن حقيقة المقطع، ظهر صاحب الفيديو الحقيقي ويدعى ” سعد دخار ” في مقطع فيديو جديد ،ليؤكد أنه رغب في أن تكون مصافحة إمام الحرم المكي له، ذكرى خاصة به، والذي رحب به واستقبله بحفاوة، موضحًا أنه ليس المنتحر قائلا : ” أنا حي أرزق ” .

وكان دخارقد قال في تغريدة له أمس الأحد : ” يا ناس اتقو ربكم ، أنا سعد دخار قابلت شيخي خالد بعد أن استأذنت منه وأنا بخير وحي أرزق ولا علاقة لي بالمنتح، فكفى كذبا ” .

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في حالة انتحار لمجهول قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء.
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