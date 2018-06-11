أول تعليق لشبيه منتحر الحرم المكي (فيديو)

على خلفية ماتم تداوله من مقطع فيديو نُسب لمنتحر الحرم المكي، وهو يصافح الشيخ خالد الغامدي، بعد نهاية صلاة التهجد، ليلة 23 من رمضان.





وتأكيدًا لما نشرته ” صدى ” عن حقيقة المقطع، ظهر صاحب الفيديو الحقيقي ويدعى ” سعد دخار ” في مقطع فيديو جديد ،ليؤكد أنه رغب في أن تكون مصافحة إمام الحرم المكي له، ذكرى خاصة به، والذي رحب به واستقبله بحفاوة، موضحًا أنه ليس المنتحر قائلا : ” أنا حي أرزق ” .





وكان دخارقد قال في تغريدة له أمس الأحد : ” يا ناس اتقو ربكم ، أنا سعد دخار قابلت شيخي خالد بعد أن استأذنت منه وأنا بخير وحي أرزق ولا علاقة لي بالمنتح، فكفى كذبا ” .





وتواصل الجهات الأمنية التحقيق في حالة انتحار لمجهول قفز من الدور العلوي لصحن المطاف، وذلك بعد الانتهاء من أداء صلاة العشاء.