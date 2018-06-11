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مدير أمن القاهرة يكرم وكيل مكافحة سرقة السيارات (صور)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 06:24 م
مدير أمن القاهرة يكرم وكيل مكافحة سرقة السيارات (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 
كرم اللواء خالد عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، الرائد عبد الفتاح محمد رؤوف، وكيل قسم مكافحة سرقات السيارات بالمديرية لتفانيه في العمل.

حضر حفل التكريم اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة وقيادات مديرية الأمن حيث تم توزيع شهادات التقدير على الضباط. 

وأقام اللواء خالد عبد العال، حفل تكريم لتوزيع شهادات التقدير على عدد من ضباط المباحث والنظام بالمديرية لتفانيهم في أداء عملهم، ونجاحهم خلال الفترة الماضية، فى ضبط عدد من القضايا التى من شأنها الحد من محاولات الخارجين عن القانون.
 
مدير أمن القاهرة يكرم وكيل مكافحة سرقة السيارات (صور)
مدير أمن القاهرة يكرم وكيل مكافحة سرقة السيارات (صور)
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