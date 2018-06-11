بورصة دبي ترتفع بدعم إعمار وتباين سائر أسواق الأسهم الخليجية

واصلت بورصة دبي صعودها يوم الاثنين مدعومة بمكاسب أسهم إعمار العقارية، بينما تباينت أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة، وسط ضعف التداول والبيع لجني الأرباح قبيل عطلة عيد الفطر.





وارتفع مؤشر سوق دبي 1.4 بالمئة، مواصلا مكاسبه منذ أعلنت الإمارة عن سلسلة من المبادرات لتقليص نفقات الشركات وتحفيز النمو.





جاء الدعم الرئيسي من صعود سهم إعمارالعقارية 4.1 بالمئة، وارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة، والذي زاد لجلستين متتاليتين، بعد إصدار حقوق بقيمة 5.1 مليار درهم جرت تغطيته ثلاث مرات تقريبا.





لكن سهم أرابتك القابضة للبناء تراجع 1.7 بالمئة، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد مكاسب ليومين دفعت السهم للصعود بما يزيد على عشرة بالمئة.





وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 بالمئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 1.6 بالمئة، وسهم الدار العقارية 1.4 بالمئة، لكن التداول كان ضعيفا.





واتسم أداء بورصتي السعودية وقطر بالضعف بفعل جني الأرباح قبيل عطلة عيد الفطر.





وعادة ما تكون المعاملات ضعيفة في منطقة الخليج قبيل العطلات، حيث يقوم بعض المتعاملين بتسييل الأسهم، ويتوخون الحذر بشكل عام من أي تطورات في الأسواق العالمية خلال إغلاق بورصاتهم.





وتبدأ عطلة العيد يوم الأربعاء في السعودية، ويوم الخميس في الإمارات العربية المتحدة، وتمتد لبضعة أيام أوائل الأسبوع القادم.





وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة، مع تراجع 114 سهما من 176 سهما متداولا في الجلسة.





وانخفض سهم جبل عمر للتطوير العقاري اثنين بالمئة، وسهم اتحاد اتصالات (موبايلي) 5.9 بالمئة.





لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفع 0.8 بالمئة، بينما صعد سهم بنك الرياض 1.4 بالمئة.





وأغلق مؤشر بورصة قطر منخفضا 0.2 بالمئة، تحت ضغط خسائر الأسهم المالية.





وهبط سهم بنك قطر الوطني 1.4 بالمئة، وسهم مصرف قطر الإسلامي 0.5 بالمئة، لكن سهم صناعات قطر ارتفع 1.4 بالمئة.





وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية يوم الاثنين:





- السعودية.. هبط المؤشر 0.4 بالمئة إلى 8243 نقطة.





- دبي.. ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة إلى 3243 نقطة.





- أبوظبي.. زاد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 4733 نقطة.





- قطر.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 9203 نقاط.





- الكويت.. انخفض المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4754 نقطة.





- البحرين.. صعد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 1281 نقطة.





- سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 4603 نقاط.